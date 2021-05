Stiri pe aceeasi tema

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de vreme severa imediata de furtuni, ploi torentiale si grindina in mai multe judete din tara.

- Fenomenele extreme pun stapanire pe Romania. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis o alerta de vreme rea, valabila pentru toate regiunile, pe parcursul zilei de marti, 18 mai. Se anunta furtunri violente si ploi abundente.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o alerta meteo de vreme severa in toata Romania pana vineri seara la ora 21.00. Toata țara va fi afectata de ploi, grindina și vijelii. Ce zona este afectata de codul roșu de inundații.

- Cea mai mare parte a tarii se afla sub o informare meteo de instabilitate atmosferica accentuata, pana sambata seara, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Meteorologii anunța ploi...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, o informare de instabilitate atmosferica in toata țara, de miercuri, ora 16.00, pana vineri, ora 21.00. In Banat, Crișana și sud-vestul Olteniei va fi cod galben de vijelii. Informarea de instabilitate atmosferica va fi in vigoare de miercuri,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, o informare de instabilitate atmosferica in toata țara, de miercuri, ora 16.00, pana vineri, ora 21.00. In Banat, Crișana și sud-vestul Olteniei va fi Cod galben de vijelii. Informarea de instabilitate atmosferica va fi in vigoare de…

- În județul Cluj vor fi ploi torențiale, fulgere și grindina, potrivit unei informari meteorologice emise de Administrația Naționala de Meteorologie. Astfel, începând din 1 mai, ora 21 și pâna în 2 mai, ora…

- Meteorologii au emis o informare meteo de vreme severa, valabila din aceasta seara de la ora 21 pana duminica la aceeași ora. Sunt așteptate intensificari ale vantului și manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Potrivit meteorologilor, vor fi perioade de timp in care instabilitatea…