Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri seara o atentionare nowcasting Cod galben de averse, descarcari electrice si grindina pentru municipiul Bucuresti, valabila in urmatoarea ora.Potrivit meteorologilor, pana la 20:00, in Capitala se vor semnala averse ce vor cumula 15 - 20…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis, marți, o atenționare meteo pentru București. Vremea va fi instabila in Capitala pana joi seara, anunța meteorologii.Conform ANM, in intervalul 19 mai, ora 13:30 - 20 mai, ora 8:00, in Bucuresti, cerul va avea innorari, mai accentuate din a doua…

- Vor aparea schimbari in ceea ce privește vremea, in perioada urmatoare, astfel ca Administratia Nationala de Meteorologie a decis sa faca publica o prognoza speciala pentru București, valabila pana joi seara. In intervalul cuprins intre 19 mai – ora 13:30 – 20 mai – ora 08:00, specialiștii anunța ca…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 19.05.2020 Ora 13:30 - 20.05.2020 Ora 08:00 Cerul va avea innorari, mai accentuate din a doua parte a nopții, cand va crește probabilitatea pentru descarcari electrice, averse, posibil moderate, și intensificari de scurta durata ale vantului. Temperatura…

- Instabilitatea atmosferica va fi accentuata in Bucuresti si se va manifesta prin averse, descarcari electrice si vant pe parcursul urmatoarelor zile, arata prognoza speciala publicata, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie...

- Potrivit ANM, incepand din a doua parte a noptii de luni spre marti (18/19 mai), in Capitala, vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, posibile vijelii si caderi de grindina, anunța Agerpres.Instabilitatea atmosferica va fi accentuata in Bucuresti si se va manifesta prin…

- Avertizare de vreme instabila pentru mai multe județe din țara. Mesajul tip COD GALBEN emis vineri de Administratia Nationala de Meteorologie va intra in vigoare in scurta vreme, respectiv de la ora 13, și va ramane in vigoare pana la primele ore ale zilei de sambata, mai exact pana in 16 mai la ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un Cod galben de ploi torentiale si vijelii in 33 judete, printre care și Bacaul, care intra in vigoare de duminica dupa-amiaza, pana luni noaptea. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.