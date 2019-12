Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o informare meteorologica de intensificari ale vantului si precipitatii mai ales sub forma de ninsoare in zona de munte, iar pe parcursul zilei de duminica si in sud-est, precum si o atentionare Cod galben de ninsori insemnate cantitativ…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de ninsori și viscol in județul Alba și alte 17 județe din țara, valabil de vineri seara O atentionare cod galben de ninsori si viscol a fost emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), pentru 18 judete, valabila de vineri seara pana duminica seara. De vineri seara…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare cod galben de ninsori viscolite valabila in urmatoarele ore in trei județe.In intervalul orar 9.15 – 12.00, atenționarea cod galben vizeaza zona de munte din județele Argeș, Prahova și Dambovița. In aceste zone…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționare Cod Galben de ninsori și viscol pentru zonele montane din Alba și alte județe din țara, valabila de luni seara pana miercuri dimineața. De luni, 23 decembrie, ora 20.00 pana miercuri, 25 decembrie, ora 10.00, va fi viscol și strat consistent…

- Luna decembrie se caracterizeaza printr-o gama variata de fenomene meteorologice, respectiv ninsoare, viscol si ceata persistenta, iar valorile termice vor marca o scadere, in medie, cu 4 - 6 grade Celsius fata de ultima luna de toamna, se arata in caracterizarea climatica a acestei luni, publicata…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o informare de vreme rece, ninsori si depuneri de polei, valabila pana marti dimineata in majoritatea regiunilor tarii. Astfel, in intervalul 2...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis in aceasta seara o avertizare Cod galben de fenomene periculoase pentru mai multe județe ale Moldovei, dupa cum urmeaza: Județul Bacau: Buhuși, Garleni, Filipești, Saucești, Racova, Plopana, Negri,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, astazi, noi avertizari nowcasting Cod Galben de ceata si burnita, valabile pe durata orelor urmatoare in zone din Dobrogea, Oltenia si Moldova. Pana la ora 00:00, in judetele Constanta, Tulcea, Bacau (zona joasa) si Vrancea (zona joasa) va persista ceata,…