Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane ii avertizeaza pe șoferi ca pe autostrada A3 București – Ploiești sunt porțiuni acoperite cu polei, un fenomen meteo extrem de periculos pentru siguranța rutiera. Sambata dimineața au avut loc deja trei accidente provocate de polei in zona kilometrului 34, (localitatea Gruiu din județul Ilfov) pe sensul […] The post Avertizare de polei pe Autostrada A3. Deja s-au produs trei accidente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .