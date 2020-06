Stiri pe aceeasi tema

- Vestile bune din Europa nu trebuie sa creeze iluzii, avertizeaza luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care subliniaza ca, la nivel mondial, pandemia covid-19 nu da inapoi, ci ”continua sa accelereze”, relateaza AFP.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a estimat luni ca pandemia de coronavirus se agraveaza in lume.„Cu toate ca situatia in Europa se amelioreaza, in lume ea se agraveaza”, a declarat directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus in timpul unei conferinte de presa

- Elon Musk a afirmat joi ca modul in care Statele Unite reactioneaza la pandemia de COVID-19 poate fi vazut ca o practica inainte de raspandirea altor virusuri, mai mortale, la nivel global, relateaza CNBC. ”La un moment dat va avea loc probabil o pandemie cu o rata ridicata de mortalitate, ceva care…

- Australia a cerut duminica deschiderea unei anchete independente privind lupta mondiala impotriva pandemiei de COVID-19 si asupra modului in care Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a gestionat criza, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Un studiu arunca in aer teoria laureatului…

- Pandemia de COVID-19 „cu siguranța” nu a atins varful, susține Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), in timp ce Spania și Austria au permis revenirea parțiala a cetațenilor lor la serviciu iar Marea Britanie, Franța și India – unele oficial, altele nu – au anunțat ca extind carantina. De altfel, chiar…

- Peste 1.000 de fani au aplaudat, au scandat si s-au îmbratisat asistând duminica la un meci de fotbal în Belarus, în ciuda apelurilor unui numar tot mai mare de suporteri de a boicota jocurile din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza luni Reuters.Belarus este singura…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a indemnat marti tarile si regiunile care au introdus masuri de izolare a populatiei in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus sa nu le ridice prea devreme, relateaza Reuters. Cercetatorii sunt de parere ca ieșirea din carantina ar putea declanșa…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a transmis un mesaj in care susține ca maștile de protecție nu reprezinta soluția pentru oprirea pandemiei de Covid-19. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS, a declarat, in timpul unei conferințe de presa, ca maștile nu sunt „soluția miracol” in lupta cu…