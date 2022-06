Avertizare de instabilitate atmosferică accentuată pentru cea mai mare parte a ţării Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata pentru cea mai mare parte a tarii ancep„nd de duminica de la pranz si pana luni dimineata. "In cea mai mare parte a Moldovei, in Muntenia, Dobrogea si Carpatii Orientali si Meridionali, iar seara si noaptea, local si in Banat si Oltenia, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, intensificari ale vantului si vijelii (cu viteze in general de 55...75 km/h), precum si grindina", anunta meteorologii. Cantitatile de apa… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

