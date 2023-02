Avertizare de ger pentru toată ţara Meteorologii mai avertizeaza ca intreaga țara va fi acoperita de un val de frig care va dura pana vineri, 10 februarie. In intervalul menționat vremea va fi rece in toate regiunile, cu temperaturi maxime preponderent negative. Va fi ger noaptea și dimineața in regiunile intracarpatice, dar pe arii mai restranse și in restul teritoriului. Temperaturile minime […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

