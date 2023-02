Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca, pana sambata, vremea va fi deosebit de rece, iar gerul va persista in 13 judete din Transilvania, Maramures si Moldova. Va fi cod galben de ger, incepand de miercuri, 8 februarie, ora 10:00 si pana sambata, 11 februarie, ora 10:00,

- In urmatoarele patru zile, vremea va fi geroasa in judetele din Moldova si Transilvania. Meteorologii au emis un cod galben de ger persistent. Potrivit ANM, in intervalul 8 – 11 februarie, vremea va fi „deosebit de rece”, cu ger persistent, mai ales noaptea, in cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramuresului…

- Administrația Naționala de Meteorologie ( ANM ) a anunțat ca, un ciclon polar vine peste Romania, iar temperaturile vor scadea pana la minus 20 de grade. Va ninge in toata țara și va fi vant puternic Jumatate din țara este in continuare sub Cod galben de ninsori și viscol, iar pentru zilele urmatoare,…

- Luna februarie va debuta cu temperaturi pozitive ale aerului in majoritatea regiunilor, chiar pana la 10 grade, potrivit estimarilor Administratiei Nationale de Meteorologie. Se asteapta si precipitatii in intervalul 2 – 5 februarie. Acestea vor fi in special in Transilvania, sub forma de ninsoare,…

- Temperaturile se vor situa peste valorile specifice perioadei pana la jumatatea lunii februarie, releva prognoza anuntata marti de Administratia Nationala de Meteorologie. Saptamana 16.01.2023 – 23.01.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg…

- Meteorologii au emis, joi dimineața, o avertizare Cod galben de polei, care va afecta zece județe. Codul galben a intrat in vigoare azi la ora 10.00 și va fi in vigoare pana vineri dimineața, la ora 6.00, potrivit ANM. Vor fi afectate zece județe din Moldova și nord-estul Munteniei, unde temporar se…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi abundente, pana sambata la pranz, in 17 judete din Banat, Crisana, Maramures, nord-vestul Olteniei si din zona de munte. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ, valabila de vineri,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata pentru 12 judete din Transilvania, Dobrogea si Moldova, valabile in orele urmatoare. Potrivit ANM, pana la 10:00, in judetul Constanta, va fi local ceata, care va duce la scaderea vizibilitatii…