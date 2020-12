Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un nou Cod galben de ninsori abundente, valabil in 14 județe din Romania. Noua avertizare va fi in vigoare de miercuri ora 17.00 pana vineri ora 15:00. Meteorologii au transmis și o informare de ploi și vant pentru sudul, estul și centrul țarii. Informarea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un nou Cod galben de ninsori abundente, valabil in 14 judete din Romania, inclusiv Buzau. Noua avertizare va fi in vigoare de miercuri ora 17.00 pana vineri ora 15:00. Meteorologii au transmis si o informare de ploi si vant pentru sudul, estul si centrul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un nou Cod galben de ninsori abundente, valabil in 14 județe din Romania. Noua avertizare va fi in vigoare de miercuri ora 17.00 pana vineri ora 15:00. Meteorologii au transmis și o informare de ploi și vant pentru sudul, estul și centrul țarii.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un nou Cod galben de ninsori abundente, valabil in 14 județe din Romania. Noua avertizare va fi in vigoare de miercuri ora 17.00 pana vineri ora 15:00. Meteorologii au transmis și o informare de ploi și vant pentru sudul, estul și centrul țarii. In sudul,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni dupa-amiaza un nou cod galben de ninsori, valabil in cinci județe din sud-estul Romaniei. Noua avertizare va fi in vigoare pana la ora 23:00, fiind restransa zona codului galben emis duminica. Meteorologii au anunțat și cum va fi vremea in Capitala…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 16 - 29 noiembrie 2020. Specialiștii anunța o racire accentuata, incepand de joi. The post Val de aer polar in Romania, meteorologii anunța lapovita si ninsori. Cum va fi vremea in vestul țarii appeared…

- A intrat in vigoare o informare meteo care anunța pentru mare parte a țarii ploi și ninsori la munte. O atentionare Cod galben anunța vant puternic la munte, valabila in 17 judete.Pana duminica la ora 16:00, in nordul, centrul, estul și sud-estul țarii temporar va ploua, iar la munte și posibil…

- Meteorologii anunta variatii termice importante in urmatoarele doua saptamani si ploi multe. Conform prognozei meteo Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), valabila pana pe 25 octombrie, termometrele vor arata si 1 grad Celsius la munte, unde sunt asteptate, pe creste, lapovita si ninsori.