Avertizare de COD GALBEN în zona joasă a județului Alba. Descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină Avertizare de COD GALBEN in zona joasa a județului Alba. Descarcari electrice, intensificari ale vantului și grindina Meteorologii au emis duminica, o noua alerta de cod galben de vremea rea pentru zona joasa a județului Alba (dupa cea anterioara care viza zona muntoasa din sud). Este vizata mai ales zona Cricaului. Avertizarea este valabila din 5 iunie ora 13:10 pana la ora 14:30. Se vor semnala averse care vor acumula peste 20 […] Citește Avertizare de COD GALBEN in zona joasa a județului Alba. Descarcari electrice, intensificari ale vantului și grindina in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

