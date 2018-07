Avertizare de caniculă în Japonia; temperaturile au atins valori record în apropiere de Tokyo Temperatura inregistrata luni in localitatea Kumagaya din prefectura Saitama, situata in apropiere de Tokyo, a atins valoarea record de 41,1 grade Celsius in jurul orei locale 14:00 (5:00 GMT), a anuntat Agentia de Meteorologie din Japonia (JMA), citata de agentia Xinhua.



Aceasta este cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata pe teritoriul Japoniei, potrivit agentiei care a emis avertizari cu privire la riscul de insolatie si deshidratare.



In municipiul Ome din zona metropolitana Tokyo mercurul din termometre a ajuns pana la 40,8 grade Celsius in jurul orei locale…

Sursa articol: agerpres.ro

