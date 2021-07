Avertizare de călătorie pentru românii care se află în Grecia: Vor avea loc fenomene meteorologice extreme Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul Național de Meteorologie elen a emis o avertizare meteorologica cu privire la manifestarea unor fenomene meteorologice extreme (precipitații abundente, furtuni puternice insoțite local de grindina și intensificari insemnate ale vantului), pentru intervalul 19-20 iulie 2021. Frontul depresionar va afecta in cea mai mare parte centrul și nordul Greciei, fenomenele fiind prognozate a se manifesta mai intens in regiunile Epir, vestul și centrul Macedoniei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit atentionarii, frontul depresionar va afecta in cea mai mare parte centrul si nordul Greciei, fenomenele fiind prognozate sa se manifeste mai intens in regiunile Epir, vestul si centrul Macedoniei, Tesalia, insulele Sporade si partile de nord ale regiunii Attica si insulei Evia, cel putin pana…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE) avertizeaza romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa mearga in Grecia, o destinație preferata de vacanța in aceasta perioada, ca tara este sub alerta meteo de ploi puternice, furtuna si grindina. Serviciul Național de Meteorologie elen a emis o avertizare…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca autoritatile elene au emis o avertizare pentru insula Kefalonia, aflata in Marea Ionica, din cauza unui incendiu puternic. Incendiul se manifesta activ in perimetrul localitatilor Pastra,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca autoritatile elene au emis o avertizare pentru insula Kefalonia, aflata in Marea Ionica, din cauza unui incendiu puternic, scrie News.ro . Incendiul se manifesta activ in perimetrul…

- Riscul se mentine in perioada imediat urmatoare, precizeaza MAE intr-un comunicat transmis vineri.In context, Ministerul Afacerilor Externe le recomanda cetatenilor romani sa foloseasca toate punctele de intrare in Republica Elena si sa se asigure inaintea inceperii calatoriei ca au indeplinit toate…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, intrucat se inregistreaza cozi de masini la punctele de trecere a frontierei cu Bulgaria, avand in vedere numarul mare de persoane care calatoresc. MAE recomanda folosirea tuturor punctelor de frontiera pentru intrarea…

- Riscul se mentine in perioada imediat urmatoare, precizeaza MAE intr-un comunicat transmis vineri.In context, Ministerul Afacerilor Externe le recomanda cetatenilor romani sa foloseasca toate punctele de intrare in Republica Elena si sa se asigure inaintea inceperii calatoriei ca au indeplinit toate…

- Autoritațile din Grecia au emis o avertizare de fenomene meteo extreme valabila pana miercuri, 9 iunie, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Se anunța furtuni insotite de intensificari puternice ale vantului si descarcari electrice intense, precipitatii abundente și inclusiv caderi de grindina.…