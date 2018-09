Stiri pe aceeasi tema

- MAE a avertizat, marti, romanii care vor sa calatoreasca in Statele Unite, ca autoritatile locale din statele Carolina de Sud, Carolina de Nord si Virginia au declarat stare de urgenta din cauza uraganului Florence, fiind emise ordine de evacuare in zonele respective. "Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA, in mod special in zona statelor Georgia, Carolina de Sud, Carolina de Nord, Virginia, ca uraganul Florence a evoluat rapid in ultimele ore, atingand intr-un ritm accelerat gradul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în SUA, în mod special în zona statelor Georgia, Carolina de Sud, Carolina de Nord, Virginia, ca uraganul Florence a

- Peste un milion de persoane din statul Carolina de Sud au fost evacuate luni, din cauza apropierii uraganului Florence, care va afecta si statele Carolina de Nord si Virginia, unde autoritatile au declarat stare de urgenta, relateaza BBC.

- Ministerul Afacerilor Externe a emis, luni, o avertizare de calatorie prin care anunta ca in insula Rhodos, din Republica Elena, este mentinut riscul ridicat de incendiu, respectiv nivelul patru, pe o scara de la unu la cinci.

- Furtuna tropicala Florence este asteptata sa se transforme intr-un "uragan major si periculos" pana luni, pe masura ce se apropie de Caraibe si de coasta estica a Statelor Unite, indica previziuni meteorologice, citate de DPA. Furtuna va afecta Insulele Bermude si Bahamas marti si miercuri,…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atentionare de calatorie conform careia, in perioada urmatoare, in Grecia exista riscul contractarii virusului West Nile, cele mai afectate regiuni fiind Attica si Peloponez. Potrivit unui comunicat de presa al MAE transmis joi, se recomanda folosirea substantelor…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis, pana marți, o atenționare de calatorie pentru Grecia, fiind anunțate furtuni, potrivit Mediafax. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena, ca Serviciul grec de Meteorologie…