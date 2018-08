Stiri pe aceeasi tema

- Presa italiana transmite ca sunt zeci de persoane ranite, bucați mari din autostrada cazand peste autoturisme. Podul este cunoscut sub numele de Morandi și a fost construit in anii 1960, iar in 2016 a fost reabilitat. Consulatul General al Romaniei la Torino urmarește indeaproape…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila local avertizeaza ca exista, in continuare, un risc ridicat de incendiu (nivel 4, pe o scara de la 1 la 5), incepand din 13…

- Olanda – Greva personalului de bord al companiei Ryanair Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Regatul Țarilor de Jos ca, potrivit Asociatiei Pilotilor de Linie olandezi (VNV -https://www.vnv.nl/), în…

- Soferul unui TIR oprit in coloana de autovehicule lovita de cisterna care a explodat luni in apropierea aeroportului din Bologna este cetatean roman rezident in Italia. El a reusit sa se salveze, parasind rapid cabina autocamionului pe care il conducea, astfel incat a suferit leziuni superficiale,…

- Cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Spania sunt informati de ministerul Afacerilor Externe - MAE - ca autoritatile spaniole au emis o avertizare de cod portocaliu de canicula pentru regiunea Andaluzia (Cordoba, Jaen, Huelva, Sevilla). In aceste zone sunt asteptate temperaturi…

- MAE roman avertizeaza cetatenii romani cu privire la incendiile de padure din Suedia. "Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Suedia ca exista mai multe incendii majore de padure. Sunt afectate regiunile Dalarna,…