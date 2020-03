Avertizare de călătorie în Franţa Avertizare de calatorie in Franta Foto: Arhiva/ Josep LAGO/ AFP Ministerul de Externe informeaza cetatenii români care se afla sau vor sa calatoreasca în Franta ca, pâna mâine, tara va fi afectata de un nou episod de furtuna, numit Leon. Potrivit unui comunicat, 15 departamente din vestul pâna în estul Frantei sunt avertizate cu cod portocaliu de vânt, în rafale cu viteze de pâna 100-120 km/h, însotite de ploi puternice. Românii aflati în dificultate pot solicita asistenta la Ambasada României la Paris,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

