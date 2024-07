Avertizare de calatorie in Bosnia si Hertegovina! Au fost emise avertizari cod rosu si portocaliu de fenomene meteo

Stiri pe aceeasi tema

- Alerta vizeaza o regiune din nord-estul Scoției și intra in vigoare de marți seara.Prognozele indica un debit uriaș pe alocuri, echivalent cu cantitatea de apa dintr-o luna cu ploi normale și din acest motiv a fost emis un cod galben de „pericol pentru viața”. 6 localitați sunt vizate de fenomene precum…

- Alerta vizeaza o regiune din nord-estul Scoției și intra in vigoare de marți seara.Prognozele indica un debit uriaș pe alocuri, echivalent cu cantitatea de apa dintr-o luna cu ploi normale și din acest motiv a fost emis un cod galben de „pericol pentru viața”. 6 localitați sunt vizate de fenomene precum…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Macedonia de Nord ca, in perioada 1 iulie - 31 august, este prognoza de vreme caniculara.

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o avertizare cod portocaliu valabila si pentru judetul Prahova. Interval de valabilitate: 2 iulie, ora 10 – 3 iulie, ora 10 Fenomene vizate:instabilitate atmosferica accentuata Zone afectate: conform textului și harții In Oltenia, cea mai mare parte…

- 24 iunie 2024 | Avertizare meteo COD PORTOCALIU de FURTUNA in Alba: Mesaj RO-ALERT in localitațile vizate 24 iunie 2024 | Avertizare meteo COD PORTOCALIU de FURTUNA in Alba: Mesaj RO-ALERT in localitațile vizate Astazi, pana la ora 19.15, in Alba vor fi averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp,…

- Avertizare meteorologica COD PORTOCALIU de CANICULA, valabila pentru 19 iunie 2024, in intreg județul Dambovița. Fenomene vizate: val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat. Maximele se vor situa intre 33-37 de grade, va fi canicula, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Franta, mai exact pentru Noua Caledonie, unde a fost instituita starea de urgenta, in contextul revoltelor si al violentelor.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o avertizare Cod portocaliu de viituri, ce vizeaza pana miercuri dimineata rauri din patru judete, precum si un Cod galben de inundatii, valabil in 12 bazine hidrografice.