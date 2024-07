Stiri pe aceeasi tema

- EvenimentCod portocaliu de averse torențiale, vijelii și intensificari de scurta durata ale vantului iulie 2, 2024 10:17 Pe langa Codul galben de canicula și disconfort termic ridicat, ce afecteaza astazi cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, precum și sud-vestul Dobrogei, meteorologii au emis…

- Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, incepand de astazi, ora 10, pana maine, la aceeași ora, in Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, jumatatea de nord a Moldovei și local in Banat și in Maramureș, vor fi perioade cu averse torențiale, intensificari de scurta durata…

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o avertizare cod portocaliu valabila si pentru judetul Prahova. Interval de valabilitate: 2 iulie, ora 10 – 3 iulie, ora 10 Fenomene vizate:instabilitate atmosferica accentuata Zone afectate: conform textului și harții In Oltenia, cea mai mare parte…

- Astazi, instabilitatea atmosferica se va accentua treptat, cu precadere din orele amiezii, in cea mai mare parte a țarii. In sudul Banatului, Oltenia, Transilvania, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, local in Maramureș, precum și la munte, vor fi perioade cu innorari accentuate, averse, intensificari…

- Anunțul ANM Meteorologii au emis, luni, doua atentionari Cod galben de instabilitate atmosferica, valabile pana miercuri dimineata in cea mai mare parte a teritoriului, inclusiv in Bucuresti. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie ( ANM ), in intervalul 1 iulie, ora 20:00 – 2 iulie, ora 10:00,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare tip cod galben cu intervalul de valabilitate: 12 iunie, ora 14 – 13 iunie, ora 6. In intervalul menționat, in Oltenia, sudul și estul Transilvaniei, sudul Banatului, jumatatea de nord a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local in Maramureș vor…

- De la ora 14:00 și pana joi, 13 iunie, la ora 6:00, meteorologii au emis un cod Galben de instabilitate atmosferica, cu vijelii, unde vantul va prinde viteze, la rafale de 55-70km/ h, se vor inregistra averse insoțite de descarcari electrice și caderi de grindina, valabil pentru mai multe județe…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de ploi si vijelii, valabila pana joi dimineata in 18 judete din Muntenia, Banat, Transilvania, Oltenia si Crisana. Potrivit meteorologilor, in intervalul 22 mai, ora 10:00 – 23 mai, ora 10:00, in Oltenia, Banat,…