Stiri pe aceeasi tema

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA MESAJ 1. COD GALBEN Interval de valabilitate: 15 iunie, ora 12 – 15 iunie, ora 21 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in zona montana, nord-vestul…

- Meteorologii au emis miercuri, 14 iunie, o avertizare cod galben de ploi torențiale și descarcari electrice valabila incepand de miercuri, 15 iunie, la ora 2:00 și pana la ora 12:00, pentru zona de țara deja afectata de averse, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie.Potrivit ANM, in sudul…

- Meteorologii au emis avertizari cod portocaliu și cod galben de ploi torențiale, valabile pentru 15 județe, incepand de luni, 12 iunie, de la ora 6:00 și pana marți, 13 iunie, la ora 10.00, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Potrivit ANM, judetele Mehedinti, Gorj, Valcea si Dolj…

- Mai multe interventii ale pompierilor de la ISU Bucuresti-Ilfov au avut loc, sambata dupa-amiaza, in Capitala, unde mai multi copaci au cazut si sapte masini au fost avariate, informeaza News.ro. Capitala si aproape toata tara se afla cub cod galben de de furtuni și vijelii.Pana la ora 18:00, echipajele…

- Mai multe interventii ale pompierilor de la ISU Bucuresti-Ilfov au avut loc, sambata dupa-amiaza, in Capitala, unde mai multi copaci au cazut. Zona de afla sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, la fel ca majoritatea judetelor tarii. In multe alte judete, ANM a emis avertizari cod poortocaliu…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o avertizare Cod roșu de furtuna pentru localitatea Șopotu Nou din județul Caraș-Severin. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in Șopotu Nou se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 40-50 l/mp, dupa ce in zona avertizata…

- O ploaie torențiala a inundat cateva gospodarii din doua localitați din Timiș. Timp de doua ore apa cursa de pe versanți a intrat in curțile oamenilor și a acoperit șoselele. Cea mai grava situație a fost la Ohaba Lunga. Aici apa a intrat și in case. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare Cod galben de ploi cu descarcari electrice, grindina in judetele Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis și Hunedoara. Fenomenele vizate sunt descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse care local vor acumula (peste)…