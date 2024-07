Avertizare Cod Protocaliu de furtuni in Alba. Ploi torențiale, descarcari electrice și grindina. Localitațile vizate Meteorologii au emis miercuri o avertizare Cod Portocaliu de furtuni valabila in mai multe localitați din județul Alba pana la ora 15:30. Potrivit ANM, sunt vizate localitațile Sebeș, Sasciori, Daia Romana, Șpring, Berghin, Garbova, Roșia de Secaș, Calnic, Cut, Ohaba și Doștat. Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari […] Citește Avertizare Cod Protocaliu de furtuni in Alba. Ploi torențiale, descarcari electrice…