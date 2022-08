Avertizare Cod Galben la Cluj de ploi abundente Meteorologii au actualizat avertizarile de instabilitate atmosferica accentuata și ploi insemnate cantitativ. La Cluj avem Cod Galben valabil in perioada 20 august, ora 10:00 – 22 august, ora 12:00. In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, la inceput in Banat, apoi in extindere in jumatatea sud-vestica a teritoriului. Vor fi averse torențiale, [...] Articolul Avertizare Cod Galben la Cluj de ploi abundente apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

