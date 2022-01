Avertizare COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în zona montană a județului Alba: Rafale de peste 90 km/h. Valabilă sâmbătă până la ora 21.00 Avertizare COD GALBEN de VANT PUTERNIC in zona montana a județului Alba: Rafale de peste 90 km/h. Valabila sambata pana la ora 21.00 Avertizare COD GALBEN de VANT PUTERNIC in zona montana a județului Alba: Rafale de peste 90 km/h. Valabila sambata pana la ora 21.00 Meteorologii au emis o avertizare imediata de cod galben de vant puternic in zona montana a județului Alba, valabila sambata pana la ora 21.00. Data emiterii : 01-01-2022 ora 14 Nr. mesajului : 4 Valabil de la : 01-01-2022 ora 15:00 pana la : 01-01-2022 ora 21:00 In zona : Județul Alba: zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Brasov:… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avertizare imediata COD GALBEN de VANT PUTERNIC in zona montana a județului Alba: Rafale de peste 90 km/h Avertizare imediata COD GALBEN de VANT PUTERNIC in zona montana a județului Alba: Rafale de peste 90 km/h Meteorologii au emis o avertizare imediata de cod galben de vant puternic in zona montana…

- De luni seara și pana miercuri seara vor fi precipitații in toata țara - lapovița și ninsoare, dar și ploi, spun meteorologii. Pentru 24 de județe a fost emisa avertizare cod galben de ninsori și vant puternic. Meteorologii au emis o informare de precipitații moderate cantitativ, intensificari ale vantului…

- Iarna și-a intrat in drepturi! Meteorologii au emis duminica o avertizare Cod galben de ninsori și vant in Carpații Meridionali. In restul țarii este in vigoare o informare meteo de precipitații și vant. Potrivit ANM, in Carpații Meridionali este in vigoare de duminica, de la ora 20.00, pana luni, la…

- Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de viscol pentru zona de munte a județului Suceava. Averizarea este valabila astazi, 3 decembrie, intre orele 9:30 și 15:00. In zona de munte a județului, la cote de peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificari ale vantului cu viteze ce vor depași…

- Meteorologii au emis, vineri, o avertizare nowcasting Cod galben de vant puternic si ninsoare, valabila in zone montane din regiunea Moldovei, pe durata orelor urmatoare. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 15:00, in judetele Suceava si Neamt, la altitudini…

- Avertizare imediata COD PORTOCALIU de ninsori viscolite in zona montana a județului Alba, vineri pana la ora 20.00: Vantul va sufla cu peste 110-120 km/h Avertizare imediata COD PORTOCALIU de ninsori viscolite in zona montana a județului Alba, vineri pana la ora 20.00: Vantul va sufla cu peste 110-120…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod galben de vant puternic, valabil de miercuri seara pana joi seara, in 15 județe, mai ales in zonele montane. Meteorologii au emis și o informare de ploi...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de vant puternic, valabil de miercuri seara pana joi seara, in 15 județe, mai ales in zonele montane. Meteorologii au emis și o informare de ploi pentru vestul și nord-vestul țarii. Incepand de miercuri ora 20.00 pana joi ora 23.00, in zona…