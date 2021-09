Avertizare COD GALBEN de ploi și vant in județul Alba. Munții Apuseni și partea de Sud a județului, VIZATE ANM emis o alerta de COD GALBEN, valabila in județul Alba, in cursul acestei dupa-amiezi. Sunt vizate localitațile Campeni, Bistra, Baia de Arieș, Roșia Montana, Lupșa, Horea, Poșaga și Mogoș. Este vizata și zona de munte la cota peste 1800 de metri, in sudul județului. Se vor semnala averse ce vor acumula 20-25 de litri pe metrul patrat, descarcari electrice și intensificari ale vantului. Alerta este valabila luni, 13 septembrie, de la ora 16:20 pana la ora 17:15.