Avertizare cod galben de ploi abundente pentru zeci de judeţe Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata dimineata, atentionare Cod galben vizand instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitati de apa insemnate valabil sambata, in Maramures, Moldova, Dobrogea, local in nordul Transilvaniei, in Muntenia si la munte. Atentionarea a intrat in vigoare sambata, la ora 10:00 si este valabila pana la ora 23:00. In aceasta perioada, in Maramures, Moldova, Dobrogea, local in nordul Transilvaniei, in Muntenia si la munte, vor fi perioade cu averse torentiale. In regiunile sud-estice, dupa-amiaza si la inceputul noptii vor fi frecvente… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

