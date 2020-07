Avertizare COD GALBEN. Ce judeţe vor fi afectate In intervalul menționat, in centrul și sudul Moldovei, in nordul Dobrogei, precum și in nord-estul Munteniei, vantul va avea intensificari, iar la rafala se vor atinge viteze, in general, intre 55 și 70 km/h. PROGNOTA SPECIALA BUCUREȘTI Vremea se va raci accentuat fața de ziua precedenta. Cerul va mai prezenta innorari temporare, iar la inceputul intervalului trecator va mai ploua slab. Vantul va sufla slab și moderat (viteze la rafala de cel mult 25..30 km/h). Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 23 de grade.



