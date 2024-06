Avertizare. Caniculă și duminică. Cod roșu în Argeș Meteorologii avertizeaza ca, duminica, 23 iunie, in sudul țarii și in capitala, se manifesta un val de caldura persistent și intens, canicula, disconfort termic accentuat. Cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei și, local, Oltenia sunt sub cod portocaliu. Codul roșu se manifesta duminica in județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, in sudul județelor […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis pentru vineri, 21 iunie si sambata, 22 iunie, avertizari cod galben si portocaliu de canicula in mai multe regiuni / O avertizare cod rosu va viza sambata judetele Dolj, Olt, Teleorman si sudul judetelor Valcea si Arges. O avertizare cod galben de caldura a fost emisa…

- Meteorologii ANM au emis azi, 21 iunie, o avertizare COD ROȘU de canicula, care vizeaza, sambata, cinci județe, iar duminica opt județe și Capitala. Astfel, sambata, in județele Dolj, Olt, Teleorman și sudul județelor Valcea și Argeș, valul de caldura va fi intens și persistent, iar temperaturile vor…

- AVERTIZARE METEOROLOGICACOD GALBENInterval de valabilitate: 23 iunieFenomene vizate: val de caldura, disconfort termic ridicatZone afectate: conform textului și harții Valul de caldura se va menține, dar se va diminua ca intensitate in Banat, sudul Transilvaniei, centrul Moldovei, dar se extinde in…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instituit restrictii de circulatie care se vor aplica miercuri, in intervalul orar 10:00 – 20:00, pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 t, pe sectoarele de drum national, drumuri expres si autostrazi…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de cod galben de instabilitate atmosferica valabila in intervalul 12 iunie, ora 14 – 13 iunie, ora 6. Citește și: In perioada menționata, in Oltenia, sudul și estul Transilvaniei, sudul Banatului, jumatatea de nord a Munteniei (adica…

- Romania e imparțita intre vijelii și canicula. Meteorologii au emis, miercuri, doua alerte Cod galben, una de ploi și furtuni, alta de canicula și disconfort termic ridicat. Incepand de miercuri, ora 14.00, pana joi, ora 6.00, in Oltenia, sudul și estul Transilvaniei, sudul Banatului, jumatatea de nord…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat astazi avertizarile meteo de instbailitate atmosferica si canicula. Potrivit ANM, in intervalul de valabilitate 12 iunie, ora 14 ndash; 13 iunie, ora 6 va fi in vigoare o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica. Astfel, in intervalul mentionat,…

- Cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei, partea continentala a Dobrogei si sudul Moldovei se vor afla sub Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat pana miercuri dimineata, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie. In intervalul 11 iunie, ora…