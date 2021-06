Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat avertizarile de vreme pentru urmatoarea perioada. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ANM menține avertizarea de vreme rea pentru județul Alba. Astfel Nord- Vestul și Sudul județului se afla sub COD PORTOCALIU, iar restul județului Alba sub avertizarea de COD GALBEN. Meteorologii au actualizat prognoza la ora 17,00 și mențin avertizarea pana in 21 mai 2021, la ora 11. Avertizare meteo…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de vreme rea. Pana vineri, mai multe județe din țara, inclusiv Cluj sunt sub Cod Portocaliu sau Cod Galben de furtuni și ploi torențiale. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ANM a actualizat informarea meteorologica de instabilitate atmosferica valabila pe intreg teritoriul țarii. Avertizarea este in vigoare in perioada : 13 mai, ora 10:00 – 14 mai, ora 21:00 Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- De la tricouri cu maneca scurta trecem din nou la geci si umbrele. In zilele urmatoare ne asteapta ploi, ninsori si vreme rece. Meteorologii au emis chiar si o informare valabila in toata tara. Primavara extrem de capricioasa ii ingrijoreaza mai ales pe pomicultori.

- Meteorologii au emis o informare de precipitații moderate cantitativ, intensificari ale vantului și vreme deosebit de rece valabila incepand de astazi, de la ora 16:00, pana vineri, 16 aprilie, ora 10:00. Valorile termice diurne vor caracteriza o vreme deosebit de rece pentru mijlocul lunii aprilie.…

- Codul Galben de vreme instabila se mentine. Meteorologii anunta vant puternic si precipitatii sub forma de ploi si lapovita. Un grad se va inregistra la Briceni si Soroca. Cu un grad mai mult va fi la Balti. La Orhei se anunta 3 grade, la Tiraspol 4.

- Codul galben de vreme instabila se mentine pana joi. Meteorologii anunta vant puternic si precipitatii sub forma de ploi si lapovita. In urmatoarele 24 de ore, un grad se va inregistra la Briceni si Soroca, doua grade vor fi la Balti.