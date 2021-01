Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie au transmis o informare valabila in toata țara, incepand din data de 16 ianuarie pana pe 20 ianuarie. Ne așteapta nopți și dimineți geroase.Romanii trebuie sa se pregateasca pentru gerSpecialiștii au anunțat ca avertizarea meteorologica este…

- Ninge și se va depune polei, in timpul nopții de sambata spre duminica, in principal in zona de sud a țarii, anunța Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care ii avertizeaza pe șoferi sa circule prudent și sa plece la drum cu mașini echipate de iarna. Administrația Naționala…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru perioada 4 -17 ianuarie. Meteorologii anunta ca intervalul de prognoza va debuta cu o vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada. Temperaturile maxime vor fi, in medie, de 8...10 grade in primele 3 zile, apoi vor scadea treptat,…

- Temperaturile se vor mentine peste mediile normale ale perioadei in urmatoarele patru saptamani. Totodata, cantitațile de precipitații vor fi excedentare in toata țara in perioada 4 ianuarie - 1 februarie, conform estimarilor Administratiei Nationale de Meteorologie.

- Ajunul Craciunului se anunța cam mohorat in Bistrița-Nasaud. „In loc sa ne bucuram de ninsori si decor alb de Craciun, temperaturile mai castiga cateva unitați și devin deosebit de calde pentru sfarșitul lui decembrie”, ne informeaza cei de la Meteo BN. Se pare ca vremea nu ține cu noi și nu vom avea…

- Temperaturile au depasit sambata 40 de grade Celsius in anumite parti ale Australiei, in conditiile in care un val de caldura a lovit estul tarii, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Temperaturile au atins 42 de grade Celsius sambata dimineata in statele New South Wales, Queensland si Victoria,…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, incepand cu aceasta noapte, sunt anuntate temperaturi preponderent negative, in depresiuni acestea coborand pana la -13...-14 grade Celsius. Astazi, in regiunile intracarpatice vremea va fi in general inchisa si mai rece decat in mod normal pentru aceasta…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru perioada 26 octombrie – 23 noiembrie. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate fața de cele obișnuite, in urmatoarele doua saptamani. Dupa 15 noiembrie sunt posibile ninsori. In județul Alba, maximele vor fi intre 14 și 18 grade…