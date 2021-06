Avertizare ANM pentru fenomene meteo extreme: După caniculă vin furtuni puternice O avertizare ANM de tip cod portocaliu de vijelii puternice, ploi abundente și grindina a intrat in vigoare astazi, 30 iunie, de la ora 11:00, și este valabil pana maine, 1 iulie, ora 12:00. In același timp exista un cod portocaliu de canicula. O avertizare ANM, valabila in intervalul 30 iunie, ora 11:00 – 1 iulie, ora 12:00, atrage atenția ca Romania se va confrunta cu fenomene meteo extreme. Pe langa atenționarile de tip cod galben și cod portocaliu de canicula și disconfort termic accentuat, au intrat in vigoare atat un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, cat și… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

