- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, in aceasta dimineața, noi avertizari de vant puternic, cu Cod Galben și Cod Portocaliu, care vizeaza inclusiv județul Cluj. Azi, de la ora 10.00 pana diseara, la ora 22.00, este un Cod Galben de vant care afecteaza județul Cluj. ”In intervalul menționat,…

- Vremea capricioasa nu se lasa dusa. Administrația Naționala de Meteorologie a emis inca o atenționare cod galben, fenomenele vizate fiind intensificari ale vantului indeosebi la munte, inclusiv in Argeș, dar și in cea mai mare parte a Moldovei. Conform ANM, de marți, 14 februarie, ora 8, pana miercuri,…

- Județul Cluj este vizat de o avertizare meteo Cod galben de ninsori. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, atentionari Cod portocaliu de viscol, in zece judete, si Cod galben intensificari ale vantului, viscol si ninsori, in 30 de judete. Potrivit meteorologilor, in perioada…

- COMUNICAT DE PRESA Judetul Harghita sub Cod Galben de ninsori si viscol Conform informarii transmise de Administratia Nationala de Meteorologie, incepand de astazi, 27 ianuarie, ora 10:00, N E judetului Harghita se va afla sub atentionare meteorologica COD GALBEN, valabila pana duminica, 29 ianuarie,…

- Meteorologii au emis o avertizare de Cod Galben de ceața densa și vizibilitate scazuta pentru 70 de localitați din județul Cluj, inclusiv Cluj-Napoca.Avertizarea de Cod Galben de ceața densa și vizibilitate scazuta a fost emisa de Administrația Naționala de Meteorologie pentru dimineața zilei de luni,…

- COD GALBEN de precipitații insemnate cantitativ in județul Alba și in alte județe din țara: Harta averizarilor ANM COD GALBEN de precipitații insemnate cantitativ in județul Alba și in alte județe din țara: Harta averizarilor ANM Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben…

- Atenționare COD GALBEN de ninsori viscolite la munte in Alba și in alte județe. Ploi și condiții de polei in zonele joase Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționare Cod Galben de ninsori viscolite in sudul județului Alba, zona montana, valabila pana joi. In zonele joase va ploua și vor…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis in dimineața zilei de miercuri, 7 decembrie, o avertizare de fenomene meteo periculoase imediate. Este vorba despre un Cod Galben de ceața și polei, valabil pentru mai multe județe din țara. Ce zone sunt vizate.