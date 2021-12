Stiri pe aceeasi tema

- A nins azi-noapte in Capitala, a fost prima ninsoare din aceasta iarna. Dupa ce ieri, am avut temperaturi apropiate celor de primavara, azi-noapte s-a racit, iar ploaia s-a transformat spre dimineața in ninsoare. Nu a fost insa suficient de frig pentru a se și depune un strat de zapada. Meteorologii…

- Vremea se raceste simtitor pe intreg teritoriu tarii incepand cu ziua de miercuri. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, in urmatoarele nopti, temperaturile vor scadea puternic și vor oscila intre minus 1 și minus 5 grade Celsius.

- Meteorologii anunța pentru astazi, 9 noiembrie, ploi pe intreg teritoriul țarii și maxime de +7 și +8 grade Celsius. Pentru urmatoarele 2 zile, SHS prognozeaza temperaturi minime pe timp de noapte de pana la -5 grade Celsius. Vremea rece se menține pana la sfarșitul saptamanii.

- Termoenergetica Bucuresti incepe, in cursul nopții de 07 spre 08 octombrie 2021, probele la cald pentru locuitorii Capitalei. Masura a fost deciza in condițiile in care meteorologii au anunțat temperaturi in scadere pentru urmatoarele zile.

- Serviciul Hidrometeorologic anunța pentru astazi cer variabil, fara precipitații, pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei vor oscila intre +18 și +19 grade Celsius, iar presiunea atmosferica va fi ridicata.

- Avertizare hidrologica de tip cod galben, valabila pana miezul nopții. Specialiștii anunța creșteri de debite și depașiri ale cotelor de atenție pe unele rauri mici din bazinele hidrografice Bega și Timiș.

- A fost avertizare meteorologica de tip cod portocaliu de vreme rea. in Timiș. Meteorologii au anunțat ploi puternice, dar și descarcari electrice. Județul a fost vizat de asemenea și de un cod galben, valabil pentru 19 localitați, iar ulterior de o avertizare hidrografica.

- Avertizare cod galben de inghet anunta meteorologii in aceasta saptamana de marti, 21 septembrie, pana vineri, 24 septembrie. Astfel, in noaptea și dimineata se prevad pana la minus trei grade Celsius. Pentru luni, meteorologii anunța cer variabil in toata tara.