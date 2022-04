Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis astazi o avertizare de ultima ora. Se anunța, in urmatoarele doua zile, temperaturi scazute, viteze puternice ale vantului și bruma. Iata ce temperaturi vor inregistra termometrele!

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de precipitații puternice pentru azi și maine.Astfel, in intervalul 10 aprilie, ora 17.00 - 11 aprilie, ora 02.00, predominant in raioanele centrale și de sud, se prevad precipitații puternice, sub forma de ploi și lapovița.

- Vantul a luat pe sus acoperișuri și a doborat copaci, iar bucațile de gheața au distrus culturi și solarii. Vremea rea continua și in zilele urmatoare. Meteorologii au emis cod galben de vant in Dobrogea și estul Munteniei și de ninsori abundente in Carpații Orientali și Occidentali precum și in zonele…

- Meteorologii spun ca vremea va fi in general instabila. Vor fi innorari accentuate, averse si descarcari electrice, pe arii extinse in regiunile vestice, nordice si centrale, la deal, la munte si local in restul teritoriului.

- Meteorologii anunța pentru astazi, 1 aprilie cer variabil in toata țara și maxime care vor oscila intre +23 și +25 grade Celsius. Pe timp noapte, mercurul in termometre va cobori pana la +11 grade Celsius.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +12 și +13 grade pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la +5 grade Celsius. Presiunea atmosferica este ridicata.

- ANM a emis miercuri o informare meteo valabila pana sambata, anuntand vreme geroasa, cu temperaturi ce vor cobori pana la minus 18 grade. Meteorologii anunta si vant, care va amplifica si mai mult senzatia de frig.

- Agenția Naționala de Meteorologie (ANM) avertizeaza cu privire la valul de temperaturi scazute care se vor inregistra in țara in aceasta perioada. Potrivit avertizarilor meteorologice in urmatoarea saptamana se vor inregistra temperaturi scazute cu maxime osciland intre -2 și 2 grade Celsius precum…