Avertizare ANM de ultimă oră. Deși e caniculă, va ploua în jumătate de țară ANM anunța ca peste jumatate de țara, pana sambata, va fi afectata de vreme rea. Romania se afla sub cod portocaliu de vijelii, grindina si averse torentiale. De asemenea, meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de canicula pentru Bucuresti, in judetul Constanta si in alte 6 judete, pentru sambata. Duminica valul de caldura va persista in regiunile sudice, iar la inceputul saptamanii viitoare se va extinde in cea mai mare parte a tarii si se va intensifica. Codul portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata este valabil in intervalul 21 iulie, ora 18:00 – 22 iulie, ora 06:00. ”In… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

