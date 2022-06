Stiri pe aceeasi tema

- Atenție la vreme! Meteorologii de la ANM au transmis, luni dupa-amiaza, in 13 iunie, o avertizare nowcasting COD PORTOCALIU pentru municipiul București. Totodata, s-a transmis și o alerta prin sistemul RO-ALERT. Revenim cu detalii! The post Alerta de vreme severa! Avertizare COD PORTOCALIU in București/S-a…

- In Tulcea și Braila, mai multe strazi au fost inundate, duminica, in urma ploilor torențiale. In Tulcea dupa o ploaie de un sfert de ora strazile s-au transformat in adevarate lacuri dupa ce canalizarea a cedat. Meteorologii au emis azi o avertizare de cod galben pentru mai multe județe din țara. Mai…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare de instabilitate atmosferica pentru Capitala si 31 de judete. Pana la ora 22.00, cantitatea de precipitatii asteptata in unele zone poate ajunge la 50 de litri pe metru patrat. Avertizarea meteo de vreme severa este valabila, astazi, in intervalul 10.00 –…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de furtuni pentru București și 33 de județe, valabila pana luni dimineata. Potrivit ANM, de duminica, 5 iunie, ora 12:00 pana luni, 6 iunie, ora 6:00, in cea mai mare parte a Moldovei, in Muntenia, Dobrogea si Carpatii…

- Meteorologii au emis, marti, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica valabila in 28 de judete, pana la ora 22.00. Cantitatile de apa pot depasi 40 de litri pe metru patrat si vor fi rafale de vant si grindina. Potrivit ANM, marti, pana la ora 22.00, in Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei,…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod galben de ploi și vant, valabila pana duminica in 14 județe din sudul țarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Ploile vor afecta, pe parcursul de joi, mai multe zone din țara. Astfel ca e bine sa nu uitați acasa umbrelele și pelerinele de ploaie! Meteorologii au actualizat, in dimineața zilei de 28 aprilie, mesajul tip COD GALBEN și au emis și o avertizare COD PORTOCALIU, de ploi abundente, pentru cinci județe…

- Meteorologii au anunțat, marți, un cod galben de vant puternic in mai multe judete din Dobrogea, Muntenia, precum si in sud-vestul Moldovei. Rafalele vor ajunge si la 80 de kilometri la ora. Potrivit ANM, marti, intre orele 8.00 si 22.00, vantul va avea intensificari in Dobrogea, cea mai mare parte…