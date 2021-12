Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au instituit, vineri, cod galben de ceața in mai multe zone ale județului Bistrita-Nasaud. In regiunile vizate se poate forma polei, avertizeaza specialiștii, potrivit Mediafax. Avertizarea de tip cod galben este valabila pe parcursul dimineții. Meteorologii vorbesc despre ceața care determina…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, o informare de ninsori, ploi și viscol, valabila pana luni dimineața. In intervalul sambata ora 14.00 – luni ora 8.00, vor fi precipitații in cea mai mare parte a țarii. In cursul dupa-amiezii de sambata (11 decembrie) va ploua mai ales in regiunile…

- O atentionare Cod galben de ninsori insemnate cantitativ si intensificari ale vantului vizeaza, incepand de marti dimineata, 24 de judete, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. In intervalul 7 decembrie, ora 6.00 – 8 decembrie, ora 18.00, in sudul si estul Transilvaniei, nordul si centrul…

- Cod galben de ceata densa in mai multe localitati si zone din 17 judete Arhiva foto. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dimineata, atentionari Cod galben de ceata densa în mai multe localitati si zone din 17 judete, inclusiv în municipiul Bucuresti. Astfel,…

- Meteorologii au emis, joi, o avertizare meteo de intensificari ale vantului si precipitatii moderate cantitativ sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, valabila pana sambata dimineata, in intreaga tara. Conform prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), in intervalul 2 decembrie,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata dimineata mai multe avertizari nowcasting Cod galben de ceata densa si conditii de formare a ghetusului in zone si localitati din 17 judete.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de vant puternic, valabil de miercuri seara pana joi seara, in 15 județe, mai ales in zonele montane. Meteorologii au emis și o informare de ploi pentru vestul și nord-vestul țarii. Incepand de miercuri ora 20.00 pana joi ora 23.00, in zona…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, avertizari nowcasting Cod galben de ceata densa, valabile in localitati din patru judete situate in regiunea Transilvaniei.Cod galben de ceața la ClujPotrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetul Salaj, in localitatile Galgau,…