Avertizare ANM: Cod galben de ceață groasă și polei în Transilvania Meteorologii au instituit, vineri, cod galben de ceața in mai multe zone ale județului Bistrita-Nasaud. In regiunile vizate se poate forma polei, avertizeaza specialiștii, potrivit Mediafax. Avertizarea de tip cod galben este valabila pe parcursul dimineții. Meteorologii vorbesc despre ceața care determina scaderea vizibilitații local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, ce […] The post Avertizare ANM: Cod galben de ceața groasa și polei in Transilvania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare cod galben de ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului, valabila pana luni dimineata, in 13 judete și de asemena, o avertizare cod galen de ceața și polei pentru mai multe zone alea județului Bistrița-Nasaud.…

- Meteorologii au instituit cod galben de ceața in mai multe zone ale județului Bistrita-Nasaud. In regiunile vizate se poate forma polei, avertizeaza specialiștii, potrivit Mediafax. Avertizarea de tip cod galben este valabila pe parcursul dimineții.Meteorologii vorbesc despre ceața…

- Meteorologii au emis atentionari nowcasting Cod galben de ceata, valabile vineri seara, in 11 judete din Transilvania si Moldova. Centrul Infotrafic anunta ca pe autostrada A1 Sibiu-Apoldu de Jos circulatia este ingreunata din cauza ca vizibilitatea este redusa, pe alocuri, sub 50 de metri, anunța…

- Meteorologii anunta, joi, cod galben de vant puternic in sudul Banatului, in Carpatii Meridionali, in Dobrogea si in estul Munteniei. In zonele joase, vantul va ajunge la 55 – 65 de kilometri la ora, iar pe creste se poate ajunge la 100 de kilometri la ora. ANM anunta ca, de joi de la ora 12.00, […]…

- Meteorologii anunta pentru miercuri ninsori, polei și intensificari ale vantului in 14 județe. Potrivit ANM, pana la ora 18.00, in județele Suceava, Neamț, Bacau și la munte vor predomina ninsorile moderate cantitativ și va continua sa se depuna strat de zapada. In restul Moldovei vor fi precipitații…

- Meteorologii au instituit cod galben de ceața in nordul și nord-vestul țarii. Sunt afectate județele Maramureș, Cluj, Salaj și Bistrița-Nasaud. Avertizarea este valabila joi dimineața. Specialiștii...

- Meteorologii au emis luni dimineața avertizari Cod galben de ceața valabile in șase județe din țara. Pe Autostrada București-Constanța, vizibilitatea este scazuta, pe unele tronsoane, sub 50 de...

- Parinții copilei au anunțat de sambata disparția ei și au cerut ajutor polițiștilor. Fata, in varsta de 13 ani, a fost cautata de zeci de jandarmi, polițiști și voluntari din comuna Telciu, județul Bistrița-Nasaud, insa fara rezultat. Duminica, un localnic a vazut trupul intr-o rapa adanca de 35 de…