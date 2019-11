Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, valabile in orele in 28 de judete din Transilvania, Moldova si Muntenia. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetele Bacau, Botosani, Suceava,…

- Meteorologii au emis, vineri dimineața, mai multe avertizari Cod galben de ceața, valabile in București și in 24 de județe din țara.Potrivit ANM, avertizarea care vizeaza capitala este in vigoare pana la ora 9.00. Meteorologii susțin ca indeosebi in zona preorașeneasca va fi ceața cu vizibilitate…

- Meteorologii au emis, miercuri seara, mai multe avertizari Cod galben de ceața și burnița valabile in opt județe din Moldova.Potrivit ANM, pana la ora 0.00 sunt sub avertizare județele Botoșani, Galați, Iași și Vaslui, dar și zona joasa a județelor Bacau, Suceava, Neamț și Vrancea, informeaza…

- Meteorologii au emis, marți seara, mai multe avertizari Cod galben de ceața valabile in opt județe din Moldova.Potrivit ANM, pana la ora 0.00 sunt sub avertizare județele Botoșani, Galați, Iași și Vaslui, dar și zona joasa a județelor Bacau, Suceava, Neamț și Vrancea. Meteorologii susțin…

- Meteorologii au emis, marti, o noua avertizare nowcasting Cod galben de ceata si burnita, valabila in urmatoarele ore pe raza mai multor localitati din Moldova, Transilvania si Muntenia, potrivit Agerpres. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 12:00, in zone din judetele…

- Meteorologii au emis, luni, o noua avertizare nowcasting Cod galben de ceata si burnita, valabila in urmatoarele doua ore pe raza mai multor localitati din regiunea Moldovei, potrivit Agerpres. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 14:00, in zone din judetele Bacau,…

Localitați din opt județe se afla, sambata, sub cod galben de ceata, potrivit unor atentionari de tip nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit mediafax.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in 14 judete din Transilvania si Moldova, in ora urmatoare, potrivit AGERPRES. Potrivit meteorologilor, pana la ora 09:00, in judetele Covasna, Brasov, Harghita, Salaj, Cluj, Bistrita-Nasaud,…