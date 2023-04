Stiri pe aceeasi tema

- O atentionare Cod galben care vizeaza ploi insemnate cantitativ si intensificari ale vantului in Dobrogea si in sud-estul Munteniei a fost emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. De marti dimineata si pana miercuri, la ora 15:00 va ploua abundent, iar viteza vantului va atinge pana la 70 kilometri…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț de ultim moment. Nu am scapat nici astazi de vremea rea care a pus stapanire pe majoritatea zonelor din țara inca de zilele trecute. Meteorologii au avertizat ca cinci județe din Romania se afla, in aceste momente, sub Cod galben de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti dimineata doua atentionari nowcasting Cod galben de ceata valabile in localitati din patru judete din sudul tarii.In zone din Constanta, Tulcea, Ialomita si Calarasi se va semnala local ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 m, izolat…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important. Meteorologii au emis un cod portocaliu și galben de viscol și ninsori. Iata care sunt județele din Romania vizate de atenționarea meteo, dar și cat este valabila aceasta atenționare!

- ANM anunta ploi in aproape toata tara, incepand de vineri seara. 13 judete si zona montana intra sub avertizare Cod galben de ploi insemnate cantitativ, ninsori si viscol. Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o avertizare Cod galben valabila din 24 februarie, ora 20, pana pe 27 februarie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis o noua avertizare de cod galben și portocaliu de vant puternic și viscol in Romania, care a fost prelungit și pentru zilele urmatoare. Daca inițial era vorba despre cateva zone, acum sunt vizate nu mai puțin de 22 de județe.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua atenționari meteo Cod portocaliu și Cod galben de vijelii, ninsori și ploi abundente, care vizeaza 15 județe ale țarii. Avertizarea meteo Cod portocaliu este valabila in intervalul 18 ianuarie, ora 23:00 – 19 ianuarie, ora 18:00. La altitudini…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii au emis un cod galben de vijelii și viscol. Mai multe județe din Romania sunt vizate de aceasta alerta meteo, care este valabila de astazi, 16 ianuarie, de la ora 17:00 și pana maine, 17 ianuarie, la ora…