- ANAF a verificat 37 de autovehicule cu numere temporare din alte state și 67 de platforme și trailere de transport autoturisme rulate, in punctele de trecere a frontierei din Nadlac, Varșand, Turnu și Cenad, informeaza instituția.

- ANAF ii avertizeaza pe romani sa fie atenți de unde cumpara mașini, adaugand ca a depistat 74 de firme „fantoma” care vindeau mașini de lux aduse din Germania și a confiscat 78 de astfel de bolizi.

- Autoturismele de lux second hand aduse in Romania, verificate de ANAF. Refacturari prin firme fantoma din alte țari Inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF monitorizeaza intensiv achizițiile intracomunitare de autoturisme de lux rulate, se arata intr-un comunicat al…

- Tanara interpreta din Campia Turzii, Ștefania Petric, s-a calificat in Marea Finala a competiției internaționale „Colors of Voices”, unde va concura cu artiști din țari precum Franța, Germania, Macedonia, Tanzania, Kazakstan etc. „Doamne, iți Multumesc!???? Sunt finalista COLORS of Voices, nici acum…

- Charles Michel: "Nu putem ignora China" Ursula von der Leyen este de partea Statelor Unite in razboiul comercial cu China, dar Franța și Germania nu sunt de acord. Astfel, președintele Consiliului European, Charles Michel, a fost nevoit sa intervina in dezbatere pentru a incerca sa redimensioneze…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in crestere cu 1,45%, toate sectoarele inregistrand o evolutie pozitiva, ca urmare a reducerii temerilor de o noua criza financiara, ca efect al falimentului bancii Silicon Valley Bank, saptamana trecuta, transmite Reuters, citat de news.ro.DAX din Germania…

- Sportivul roman de origine cubaneza Asley Gonzalez a cucerit medalia de aur in limitele categoriei 100 kg, duminica, la Openul European de judo de la Roma. Fostul campion mondial a trecut in optimi de azerul Adil Karimli, in sferturi l-a invins pe italianul Enrico Bergamelli, in semifinale a castigat…

- ​In UE au fost produse anul trecut 10,8 milioane de masini, cu mai mult de 3 milioane sub totalul din 2019, anul dinaintea pandemiei. Romania a terminat pe locul sase, in fata Italiei si Ungariei, tara noastra fiind singura din top 10 unde productia a urcat fata de 2019. Dat fiind ca productia din Rusia…