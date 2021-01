Stiri pe aceeasi tema

- Incercare eșuata a primarului Dominic Fritz de a organiza, luni, o ședința online cu toți angajații municipalitații. Fragilitatea sistemului digital din Primaria Timișoara este una dintre problemele care edilul-șef considera ca trebuie rezolvate cat mai repede. „Ieri am vrut sa fac o adunare generala…

- Viceprimarul Ruben Lațcau a explicat, pentru tion.ro, care sunt problemele de pe șantierul Drumului Boilor, un drum de doi kilometri pe care trebuia sa se circule inca din primavara acestui an. Concret, se pare ca municipalitatea timișoreana a „uitat” complet ca drumul urma sa se intersecteze cu centura…

- Ziarul Unirea Aparatul primariei Cugir va fi restructurat pe baza unui audit de personal. Digitalizarea serviciilor publice și implementarea proiectelor europene, principalele prioritați Aparatul Primariei orașului Cugir va fi restructurat pe baza unui audit de personal, iar digitalizarea serviciilor…

- Pesediștii din Consiliul Local Timișoara au anunțat, astazi, prin intermediul unui comunicat de presa ca doresc o micșorare a impozitelor locale pentru 2021 in condițiile in care ”propunerea avansata de conducerea Primariei Timișoara vizeaza menținerea, in linii mari, a nivelului taxelor și impozitelor…

- Catalin Iapa, secretarul de stat de la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, trimis de Nicolae Robu la București, a lansat, miercuri seara, o serie de acuzații pe adresa actualului primar al Timișoarei, Dominic Fritz, cum ca nu ar fi dorit sa participe la discuțiile purtate in…

- Primarul orasului Sannicolau Mare, Danut Groza (PNL), a declarat, miercuri seara, ca spitalul din localitate nu poate functiona ca unitate COVID si nu poate prelua pacientii care au nevoie de internare in ATI, intrucat, "prin lege", unitatile care au sub 400 de paturi nu pot avea linie de garda pe…

- Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a avut, miercuri, la sediul Primariei Timișoara, o intalnire de lucru cu Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii și cu Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș privind proiectele majore de infrastructura culturala ale Timișoarei și obiectivele strategice care…

- Licitația pentru cele 44 de autobuze electrice achiziționate prin Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei se va relua. Instituția a transmis catre SEAP documentația pentru reluarea achiziției celor 44 de autobuze electrice de 18 metri pentru Timișoara. In acest moment documentația…