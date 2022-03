Stiri pe aceeasi tema

- Criza din economia rusa pe fundalul situației din jurul Ucrainei și noilor sancțiuni occidentale ar putea dura aproximativ trei ani, crede omul de afaceri rus Oleg Deripaska. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare al Ucrainei, Aleksey Danilov, susține ca potrivit serviciilor de informații Vladimir Putin urmeaza sa decreteze stare de urgența in Federația Rusa, incepand din 4 martie, informeaza Pravda.ua. „Aceasta sunt datele serviciilor noastre de informații…

- Pentru comunitatea internationala „este un moment dramatic” Titus Corlatean. Foto: Arhiva. Realizator: Cristian Bâcâin - L-am invitat la RRA pentru a comenta ultimele evolutii ale crizei ruso-ucrainene pe presedintele Comisiei pentru politica externa din Senat, Titus Corlatean.…

- O invazie a Rusiei in Ucraina ar avea ca efect o incetinire economica in Europa, fara a se intra totusi in recesiune, iar bursele ar reactiona virulent, in timp ce incertitudinile vor creste enorm, sustine presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. "O invazie a Ucrainei de catre Federatia Rusa…

- Europa trece prin "cel mai periculos moment" pentru securitatea sa de la incheierea Razboiului Rece, desi o "solutie diplomatica" cu Rusia ramane "posibila", a declarat, luni, seful diplomatiei europene Josep Borrell, dupa o intalnire cu secretarul de stat american Antony Blinken. "Traim cu siguranta,…

- Rusia nu se asteapta la progrese decisive de la discutiile de luni dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron, dar crede ca Macron va propune modalitati de atenuare a tensiunilor in Europa, a declarat Kremlinul, citat de Reuters, scrie AGERPRES.Criza…

- Se apropie finalul anului și deja mulți ne intrebam cum va arata 2022? La aceasta intrebare ofera un raspuns șamanii din Peru, care au facut tradiționalul ritual prin care anunța lumii ce urmeaza. Și, ca de fiecare data, sunt și bune și rele.

- Presedintele american Joe Biden ii va propune omologului sau rus, Vladimir Putin, 'o cale diplomatica' de iesire din criza din Ucraina in cadrul convorbirii telefonice de joi, inaintea discutiilor privind securitatea in Europa care vor incepe pe 10 ianuarie, informeaza AFP. Presedintii Joe…