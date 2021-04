Organismul uman poate suferi o reactie secundara in momentul schimbarii bruste a alimentatiei, de la una bazata pe vegetale din perioada de post, la una bogata in carne, grasimi si carbohidrati, atrage atentia sefa Disciplinei de Nutritie comunitara si igiena alimentelor din cadrul Universitatii de Medicina din Targu Mures, Monica Tarcea. „Trecerea brusca de la perioada de retinere la consumul de carne, grasime, alimente de origine animala, adica de la perioada de post, catre acele alimente traditionale care sunt pe farfurie in zilele de Paste practic este un abuz alimentar urmat de o serie de…