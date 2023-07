Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Tudor Ciuhodaru anunța ca un pacient a ajuns la spitalul din Iași fiind diagnosticat cu boala Lyme sau ”boala cu 1000 de fețe”. Aceasta boala se face ca urmare a mușcaturilor de capușe, iar medicul descrie principalele simptome și cere oamenilor sa mearga de urgența la spital daca le observa.”Atenție…

- Medicii au fost nevoiți sa opereze de urgența cun barbat care avea un spray blocat in anus. Chirurgii au intervenit pe la nivelul stomacului, neavand alta varianta la dispoziție.Barbatul de 30 de ani s-a dus singur la urgența, dupa ce și-a introdus singur un spray in anus. Acesta a incercat sa rezolve…

- Doua fete de in varsta de 3 ani, respectiv 11 ani, au ajuns la spital dupa ce un tanar a pulverizat spray paralizant dintr-o mașina aflata in mers. Fetele se aflau intr-o caruța, pe strada, potrivit replicaonline.ro .In urma atacului barbatuluii din mașina, fetița de 3 ani a suferit arsuri de gradul…

- Maria Petcu, Iasi: "Fratele meu are 48 de ani, locuieste in Pascani si, in urma cu o luna a fost diagnosticat cu glaucom. El este singur si se plange ca ii scade vederea si ca vede tot mai rau si este speriat ca ar putea orbi. Nu stim ce sa facem, cum sa-l ajutam, pentru ca nu stim nimic despre aceasta…

- Medicul Tudor Ciuhodaru, de la Spitalul de Urgenta 39; 39;Prof. Dr. Nicolae Oblu 39; 39; din Iasi, afirma ca de 1 Mai se da startul la 39; 39;patologia de iarba verde 39; 39; si mentioneaza ca din experienta anilor trecuti sute de persoane vor avea nevoie de ingrijiri medicale, motiv pentru care prezinta…

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat luni, de la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta, pentru a transporta in Germania un pacient cu arsuri grave, potrivit news.ro.Aeronava zboara…