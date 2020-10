Avertismentul unui medic celebru: „Capitala este o zonă roșie” ”Presiunea oricum mare si in acest moment, atunci cand vorbim de spitalele COVID. E clar ca in momentul in care avem multe cazuri in fiecare zi si asta se va intampla si in viitorul apropiat, situatia trebuie echilibrata, prin faptul ca alte spitale vor intra in circuitul infectiei cu SARS-CoV-2.E clar ca trebuie sa fie mai multe locuri, mai ales in zonele rosii cum e Capitala. Un calcul simplu ne spune ca in momentul in care avem aproximativ 500 de noi de infectari intr-o zi, 5% sunt forme severe, un procent semnificativ sunt forme medii care au nevoie de internare, atunci e clar ca e nevoie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

