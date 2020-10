Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Emilian Imbri, directorul Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din București, trage un semnal de alarma in ziua in care Romania a depașit pentru prima oara pragul de 3.000 de cazuri noi de COVID-19. El susține ca fara restricții clare și amenzi mai mar, numarul cazurilor va continua…

- Dupa ce in Romania s-a inregistrat un nou numar record de cazuri de coronavirus, 2.343 de infectați cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, premierul Ludovic Orban a anunțat ca, daca numarul va crește, se pot lua masuri restrictive.Totodata, Ludovic Orban a precizat ca, de saptamana viitoare, va primi un…

- "Ar fi bine sa ne temperam cu declaratiile si sa ne uitam la ce se intampla in zilele urmatoare. Eu ma astept sa mai creasca cifrele cam dupa doua - trei saptamani de la inceperea scolii, fiindca este normal. Dar nu am chiar asa mari temeri ca se va ajunge la 2.000 de cazuri pe zi, cum vad specialistii",…

- Medicul Virgil Musta a mentionat ca potrivit noilor reglementari legale, orice persoana depistata ca fiind infectata cu noul coronavirus are obligatia sa se interneze minim 24 de ore in spital pentru evaluare, perioada in care i se fac o serie de analize care arata intensitatea sindromului inflamator…

- De asemenea, Virgil Musta atrage atenția ca exista o regula a epidemiologiei care spune ca, pentru a opri o pandemie, e nevoie de imunizarea in masa a peste 70% din populație. Virgil Musta a declarat, in interviul acordat HotNews.ro, ca au existat pacienti care dupa ce s-au vindecat au sustinut…

- Nu toți pacienții care s-au vindecat de COVID-19 și-au dezvoltat imunitate in fața acestei boli, susține medicul Virgil Musta. Invitat in ediția speciala a emisiunii ”Romania, te iubesc!”, difuzata duminica la Pro TV, șeful sectiei de Boli Infectioase a Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes”…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara a avertizat ca Romania nu va face fața pandemiei de coronavirus, daca autoritațile nu vor reuși sa impuna respectarea regulilor de protecție. "Daca nu reusim sa impunem respectarea regulilor, cele trei reguli de baza…

- Raed Arafat a declarat, vineri seara, la Digi 24, ca in spitalele destinate pacientilor cu COVID-19 din Bucuresti nu mai sunt locuri libere la Terapie Intensiva, fiind vorba despre Institutul "Matei Bals", Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes", Institutul "Marius Nasta" si Spitalul Militar de…