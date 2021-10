Stiri pe aceeasi tema

- Se incearca forțarea proiectului prin care angajații nevaccinați din sanatate pot fi suspendați, spune fostul ministru PSD al Sanatatii, Florian Bodog. PSD cere testare masiva in așa fel incat bolnavii sa fie izolați și spune ca se moare pentru ca in spitale nu exista medicamente, scrie Mediafax.…

- ,,In timp ce decesele bat record dupa record si serviciul de ambulanta nu mai face fata solicitarilor, Organizația Mondiala a Sanatații se implica in Romania pentru a rezolva criza sanitara și pentru impulsionarea campaniei de vaccinare anti-COVID.(…) Am incercat impreuna cu expertii de la Organizatia…

- Fostul ministru al Sanatații, Florian Bodog, arata faptul ca in cadrul Comisiei de Sanatate din Senat s-a prezentat un raport privind echipamentele medicale cumparate in perioada starii de urgența și aflate in depozitele UNIFARM. Acestea deja s-au degradat pentru ca au fost depozitate in condiții…

- Continua sa apara reacții de la nivel politic, pe marginea incendiului cu urmari tragice care a avut loc, vineri dimineața, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. De aceasta data, un fost ministru al Sanatații, social-democratul Florian Bodog, a ieșit public cu un mesaj dur la adresa actualului…

- Chiar daca un test COVID are rezultat negativ, nu inseamna ca persoana care l-a facut nu este infectata. Medicul Adrian Marinescu a explicat, la Digimatinal, ca aceste teste sunt orientative. Cel mai bine este ca persoana care are simptome sa ramana in izolare, a spus medicul. Adrian Marinescu, director…

- Declaratii ale ministrului interimar al sanatatii, Cseke Attila Foto: captura video. Impunerea obligativitații prezentarii certificatului digital european COVID-19 pentru personalul medical din unitațile sanitare este o masura necesara în perioada starii de alerta, a declarat în aceasta…

- Contractul de munca al angajaților din sistemul medical, care refuza vaccinarea, va fi suspendat și vor putea fi concediați Angajații din sistemul medical care refuza vaccinarea anti-COVID și testarea vor avea contractul de munca suspendat și dupa 30 de zile se poate ajunge la concediere. Asta prevede…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, acuza ca zecii de mii de „locuri de munca pentru cineva” exista in continuare in instituțiile statului, ca reacție la trimitereea in judecata a fostului ministru Florian Bodog. El spune ca PNL a dus mai departe moștenirea vechii politici.