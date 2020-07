Avertismentul unui FIZICIAN celebru: „Oooof, la 1.000 cazuri pe zi începe ‘ruleta rusească’” Cristian Presura, fizician si cercetator roman, anunta ca odata cu aparitia a peste o mie de cazuri de infectari pe zi in Romania se declanseaza „ruleta ruseasca”. „Daca numarul creste, impactul din jur este de neevitat: ruleta ruseasca nu glumeste”, arata Presura. „Oooof, la 1000 cazuri pe zi incepe ‘ruleta ruseasca’: unul din 20 de cazuri este fatal (nu intru in detalii de varsta). Nimeni, nici cei din piata Victoriei, nu vor sa joace asa ceva. Andreea Esca este doar una dintre pesoanele publice care spune povestea, vor apare din ce in ce mai multe. Motivul esta ca, pana acum, erau putine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

