Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Comandamentului Strategic al SUA, Charles A. Richard, a avertizat la un simpozion ca urmeaza un conflict mai mare decat cel din Ucraina, afirmațiile acestuia fiind publicate joia trecuta pe site-ul Pentagonului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Informații sosite de pe fronturile din Ucraina confirma continuarea contra-ofensivei militare a trupelor Kievului. Comandamentul armatei ucrainene anunța vineri ca peste 600 localitați au fost recuperate de sub controlul rușilor in operațiunile desfașurate luna trecuta. Autoritațile de ocupație rusa…

- Michael Mullen, fost sef al Statului Major Interarme din SUA, a reacționat pe marginea recentelor declarații ale liderului de la Washington cu privire la afirmațiile liderului de la Kremlin, in contextul conflictului din Ucraina. Avertismentul președintelui Joe Biden, de saptamana trecuta, cum ca Vladimir…

- Seful diplomatiei europene a spus ca vestile de pe campul de lupta "sunt bune pentru Ucraina", care "reia ofensiva". In schimb, a avertizat ca acest conflict este "un razboi conventional in care este implicata o putere nucleara, o putere nucleara care in acest moment inregistreaza esecuri in conflictul…

- Putin trebuie „sa fie ingrijorat, nu doar de ceea ce se intampla pe campul de lupta din Ucraina, ci de ceea ce se intampla acasa și de ceea ce se intampla pe plan internațional”, a declarat Burns pentru CBS.El a remarcat in special faptul ca, in ciuda promisiunii Chinei din februarie privind o „prietenie…

- Inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, i-a transmis joi omologului sau chinez Wang Yi o solicitare din partea Uniunii Europene ca Beijingul sa-si utilizeze influenta pe langa Rusia pentru a opri razboiul in Ucraina, relateaza EFE.

- Guvernul de la Kiev a prezentat, marti, garantiile de securitate pe care le considera necesare pentru Ucraina odata ce razboiul cu Rusia se va fi incheiat, relateaza DPA, citata de Agerpres. Planul, care a fost prezentat de Andrii Iermak, seful de cabinet al presedintelui ucrainean, si de Anders Fogh…

- Cat ar putea costa uleiul la toamna. Produsele alimentare de baza se scumpesc din nou. Avertismentul producatorilor romani. Razboiul din Ucraina, seceta și concurența de pe piața biocombustibililor au crescut presiunea pe producatorii de produse alimentare. In țarile cu venituri mici, uleiul de gatit…