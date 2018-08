Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Hassan Rouhani l-a avertizat duminica pe liderul SUA, Donald Trump, în legatura cu politicile ostile la adresa Teheranului, afirmând ca "un razboi cu Iranul este mama tuturor razboaielor", se arata într-un

- Produsele congelate infectate cu Listeria sunt periculoase pentru gravide, existand riscul sa provoace avortul. Avertismentul a fost lansat medici care susține ca femeile insarcinate prezinta un risc ridicat de infecție. Noua oameni au murit, iar alți 47 au fost infectați, dupa ce au consumat produse…

- In județul Bacau continua acțiunile de inlaturare a efectelor produse de ploile abundente, se arata intr-un comunicat de presa. Prefectul județului Bacau, doamna Maricica-Luminița Coșa, se afla in teren, in zona Slanic Moldova, pentru a acționa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Florin Iordache, președintele Comisiei pentru legile justiției, a avut o prima reacție joi, la Parlament, dupa protestul de miercuri seara din Piața Victoriei.„Eu cred ca forțele de ordine și-au facut datoria. Forțele de ordine trebuie sa pastreze niște condiții minimale pentru cei care vor…

- “Invit Comisia Europeana sa fie prudenta in ceea ce priveste o astfel de afirmatie, deorece Codul administrativ nu este inca finalizat. Romania intotdeauna si-a respectat angajamentele si le va respecta. (...) Cred ca nu trebuie sa existe, in momentul de fata, concluzii pana cand nu se finalizeaza…

- Agentia americana a cerut proprietarilor multor branduri de routere sa le inchida si sa le deschida din nou si sa descarce actualizari software ale producatorilor, pentru a se proteja.Avertismentul a fost facut in urma unui ordin judecatoresc de miercuri, care a permis FBI sa confiste un…

- Klaus Iohannis a comentat informațiile potrivit carora Romania, alaturi de Ungaria și Cehia, s-a impotrivit adoptarii unei declarații in numele UE care sa descurajeze statele membre UE sa urmeze exemplul SUA si sa-si mute ambasadele la Ierusalim. Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Guvernul…

- HOROSCOP 7 MAI 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Nu esti de acord cu raspunsul pe care il primesti la o solicitare legala pe care ai facut-o la o institutie abilitata, dar unde-i lege nu-i tocmeala si nu prea mai poti face nimic decat sa te supui ei. Asta nu inseamna ca nu vei profita…