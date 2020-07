Stiri pe aceeasi tema

- Subprefectul Cosmin Boricean spune, intr-o postare pe Facebook, ca nu știe de unde s-ar fi putut infecta și ca lucrurile s-au agravat dupa internare, iar dupa trei zile a ajuns la secția ATI. "In ziua in care am aflat ca un coleg din Prefectura a iesit pozitiv, am mers, m-am testat si am asteptat…

- Cosmin Boricean, subprefect de Covasna, a fost infectat cu COVID-19, iar starea sa a fost atat de grava, incat a stat 12 zile la terapie intensiva. El povestește acum despre clipele grele prin care a trecut, de cand a ajuns in spital, infectat cu noul coronavirus, și cat de grea este recuperarea.

- Subprefectul de Covasna, Cosmin Boricean, povestește cu lux de amanunte prin ce a trecut dupa ce a captat virusul COVID-19. Acesta a fost al 285-lea caz din județ și a trecut prin clipe greu de imaginat pe patul de spital, conectat la oxigen și permanant la perfuzii: "Dupa cateva zile nu am mai avut…

- Lucian Domșa, din Aiud, s-a infectat cu coronavirus la Centrul de Dializa din Alba Iulia, unde era pacient. De acolo, și-a infectat familia, iar ca urmare, mama sa a murit. Și-a adunat toata durerea și a pus-o intr-o povestire, pe care a publicat-o pe contul sau de Facebook. Tot acolo, publica periodic…

- Patru beneficiari si o angajata din cadrul Centrului de Ingrijire a Persoanelor Adulte din Slobozia au fost diagnosticati cu COVID -19, azilul fiind declarat focar de coronavirus, potrivit news.ro.Potrivit autoritatilor din judetul Ialomita, in azilul din Slobozia au fost confirmate cu coronavirus…

- Diagnosticat cu COVID si vindecat dupa 14 zile de tratament, Andrei Ando, director in cadrul Consiliului Judetean Arad, a povestit pe pagina sa de Facebook experienta prin care a trecut. „ Criza aceasta, boala, sunt si o trauma, sunt si o oportunitate. Exista speranta. Totul va fi bine”, este concluzia…