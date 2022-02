Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment de la Casa Alba: O invazie rusa in Ucraina, o posibilitate foarte reala in urmatoarele zile Avertisment de la Casa Alba: O invazie rusa in Ucraina, o posibilitate foarte reala in urmatoarele zile O invazie a Ucrainei este foarte posibila, iar cel mai probabil scenariu e ca invazia va incepe…

- Consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat duminica ca Rusia ar putea invada Ucraina „in orice zi”, lansand un conflict care ar avea „un cost uman enorm”, scri apnews . Consilierul principal al președintelui Joe Biden a oferit un alt avertisment dur la o zi dupa…

- "Donatia, constand in 90 de tone de asistenta letala de securitate si care include munitie pentru aparatorii din prima linie ai Ucrainei, demonstreaza angajamentul puternic al Statelor Unite fata de dreptul suveran al Ucrainei la autoaparare", afirma Ambasada SUA, intr-o postare pe Facebook, citat de…

- Biden a cerut președintelui rus V. Putin sa reduca tensiunea in relațiile cu Ucraina și a avertizat despre disponibilitatea sa de a raspunde decisiv in cazul unei invazii a trupelor ruse in Ucraina. Statele Unite vor continua sa monitorizeze indeaproape situația de la granița ruso-ucraineana și, in…

- Consilierul pe probleme de securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat, vineri, ca SUA sunt pregatite de dialog cu Rusia cu privire la revendicarile sale și ca diplomația americana va prezenta propriile ingrijorari, relateaza Reuters.

- Partea americana și aliații lor prefera o modalitate diplomatica de a rezolva problemele de securitate și strategice, a reamintit Casa Alba. Consilierul președintelui Statelor Unite pe probleme de securitate naționala, Jake Sullivan, a purtat discuții telefonice cu consilierul președintelui Federației…

- Amenințarea Rusiei la granița Ucrainei este tot mai mare, iar liderii mondiali cauta metode prin care sa evite un potențial conflict. Americanii au cerut Germaniei sa inchida gazoductul Nord Stream 2 in cazul in care armata rusa trec granițele Ucrainei. Oficialii americani le-au spus membrilor Congresului…

- Consilierul pentru securitate naționala, Jake Sullivan, a avut o convorbire telefonica cu consilierul prezidențial pentru securitate al Romaniei, Ion Oprisor, „pentru a consolida cooperarea puternica dintre cele doua țari in probleme de aparare, reziliența și securitate cibernetica”, anunța Casa…